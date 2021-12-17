На Різдво Великобританія може залишаться без алкоголю
Пт. 17 Грудня 2021

На Різдво Великобританія може залишаться без алкоголю

17 Грудня 2021 о 13:34

Джерело: ArgoTer

Зростання витрат на логістику та збої в ланцюгах поставок можуть призвести до дефіциту алкоголю на полицях супермаркетів.

З таким повідомленням звернулися виробники вина та алкогольних напоїв Великобританії у листі до міністра транспорту Гранта Шаппса.

«Проблеми з прикордонним контролем Brexit, нестача водіїв вантажних автомобілів та іншого персоналу, у поєднанні із закриттям бізнесу через пандемію та глобальними перебоями в перевезеннях, можуть призвести до різдвяного дефіциту алкоголю», — передає The Guardian.

Директор з виробництва вина в The Wine Society П’єр Мансур сподівався на Brexit з середини минулого року, тому перемістив запаси із виноградників до Великобританії.

«Оскільки час доставки подвоївся, алкоголь до новорічних свят варто замовляти заздалегідь, — рекомендує Мансур. — Вже зараз попит вищий, ніж у цей час минулого року. Хоча й минулого року він був рекордним через Covid, який змусив всі святкування перенести додому».

Джерело Agro Portal

Додав: Павлюк Анастасія

Джерело: ArgoTer

Позначки: , , ,

Залишити коментар




Більше публікацій

Гречка стала «золотою»: скільки коштує крупа в супермаркетах

17 Грудня 2021 о 15:45

В Україні знизиться вартість дизельного пального

17 Грудня 2021 о 11:41

Оприлюднено оновлені ціни на зернові та олійні культури

17 Грудня 2021 о 09:48

Не дорожче чотирьох мінімалок: Марина Лазебна розповіла, у яких випадках субсидію можуть отримати власники транспортних засобів

17 Грудня 2021 о 07:35

Стало відомо, як зміниться погода наприкінці тижня

16 Грудня 2021 о 21:33

Італійські сири самотужки навчилася варити фермерка з Харківщини (відео)

16 Грудня 2021 о 19:39

Кочівля пасік і запилення: коли і як краще розміщувати бджіл

16 Грудня 2021 о 17:44

Молоко — в каналізацію: японські виробники побоюються масової утилізації продукції

16 Грудня 2021 о 15:42

Ринок землі завмирає: скільки українців готові продати ділянки

16 Грудня 2021 о 13:43

Стало відомо, скільки азотних добрив продала Україна у листопаді

16 Грудня 2021 о 11:42

Алкоголь та червоне м’ясо: названі “продукти-вбивці” для кишечника

16 Грудня 2021 о 09:47

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує

16 Грудня 2021 о 07:35

Окраса новорічного столу: скільки коштів доведеться витратити на приготування улюбленого салату українців

15 Грудня 2021 о 23:32

Чим особливий новий сорт цибулі, виведений вітчизняними селекціонерами

15 Грудня 2021 о 21:41

Визначено найбільш популярні овочі та фрукти

15 Грудня 2021 о 19:32

В Україні змінилися ціни на олію

15 Грудня 2021 о 15:47

В Україні продовжує зростати ціна на сало

15 Грудня 2021 о 13:33

Бананами та баклажанами змушені годувати худобу іранські фермери

15 Грудня 2021 о 11:31

Оприлюднено ціни на мінеральні добрива

15 Грудня 2021 о 09:43

Субсидії на комуналку: як перевірити онлайн та що робити боржникам

15 Грудня 2021 о 07:33

Боротьба з “тихим вбивцею”: ТОП-7 способів знизити холестерин

14 Грудня 2021 о 23:33

Можливо, ви пропустили

Гречка стала «золотою»: скільки коштує крупа в супермаркетах

17 Грудня 2021 о 15:45

На Різдво Великобританія може залишаться без алкоголю

17 Грудня 2021 о 13:34

В Україні знизиться вартість дизельного пального

17 Грудня 2021 о 11:41

Оприлюднено оновлені ціни на зернові та олійні культури

17 Грудня 2021 о 09:48

Не дорожче чотирьох мінімалок: Марина Лазебна розповіла, у яких випадках субсидію можуть отримати власники транспортних засобів

17 Грудня 2021 о 07:35

Отримуйте найсвіжіші новини у соцмережах:

Facebook

Тернопільські новини

Twitter

Ознайомлений(а)