На Різдво Великобританія може залишаться без алкоголю

Зростання витрат на логістику та збої в ланцюгах поставок можуть призвести до дефіциту алкоголю на полицях супермаркетів.

З таким повідомленням звернулися виробники вина та алкогольних напоїв Великобританії у листі до міністра транспорту Гранта Шаппса.

«Проблеми з прикордонним контролем Brexit, нестача водіїв вантажних автомобілів та іншого персоналу, у поєднанні із закриттям бізнесу через пандемію та глобальними перебоями в перевезеннях, можуть призвести до різдвяного дефіциту алкоголю», — передає The Guardian.

Директор з виробництва вина в The Wine Society П’єр Мансур сподівався на Brexit з середини минулого року, тому перемістив запаси із виноградників до Великобританії.

«Оскільки час доставки подвоївся, алкоголь до новорічних свят варто замовляти заздалегідь, — рекомендує Мансур. — Вже зараз попит вищий, ніж у цей час минулого року. Хоча й минулого року він був рекордним через Covid, який змусив всі святкування перенести додому».

Джерело Agro Portal